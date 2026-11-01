Türk futbolunun tanınan isimlerinden Erman Toroğlu, Sözcü Medya Grubu ile yollarını ayırdı. Deneyimli spor yorumcusu, Yasin Yıldırım'ın sunduğu "Maç Varsa Erman Hoca Var" programının YouTube canlı yayınında istifa kararını açıkladı. Toroğlu, bu kararı bir anda almadığını, yaklaşık bir aydır kurumda yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğini söyledi.

Erman Toroğlu neden istifa etti?

Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi'ndeki görevlerinden ayrılan Toroğlu, yayın süreçlerinde yaşanan değişikliklerin beklentileriyle uyuşmadığını ifade etti.

Televizyon programı yapmak amacıyla kuruma katıldığını anlatan Toroğlu, programın YouTube üzerinden devam etmesinden ve bazı kurumsal uygulamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Ayrılık kararını kesinleştirmeden önce gelişmeleri bir süre takip ettiğini belirten deneyimli yorumcu, çalışma hayatında kendi prensiplerinden ödün vermek istemediğini vurguladı.

"Ayrılığımla belki 10-15 kişi kurtulur"

Toroğlu'nun açıklamasında dikkat çeken konulardan biri de Sözcü Medya Grubu'nda yaşanan işten çıkarmalar oldu.

Kurumda yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 50 çalışanın işine son verildiğine ilişkin haberlerin ardından konuşan Toroğlu, kendi ayrılığının bazı çalışanların işlerini korumasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Toroğlu, "Ayrılığımla belki 10-15 kişinin işini kurtarabilirler" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil ve Güney Öztürk'e teşekkür etti

Canlı yayında Sözcü Medya Grubu'na katılma sürecinden de söz eden Erman Toroğlu, önce gazetede yazmaya başladığını, ardından Yılmaz Özdil ve Güney Öztürk'ün teklifiyle televizyon programına geçtiğini anlattı.

Toroğlu, ayrılık açıklamasının sonunda birlikte çalıştığı isimlere teşekkür ederek bundan sonraki kariyerine farklı bir yolda devam edeceğini söyledi