Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında harekete geçti. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 16 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.
Evlerden Silah ve Mühimmat Çıktı
Ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 11 şüpheliyle bağlantılı adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği bulundu.
Aramalarda ayrıca 334 fişek ve 31 kartuş ele geçirildi.
10 Şüpheli Gözaltında
Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA