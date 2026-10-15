Beykoz'da şiddetli yağışın ardından 3 katlı binanın önündeki istinat duvarı devrildi. Ekiplerin incelemesinin ardından 3 katlı binanın tahliye edileceği bilgisi öğrenildi.

Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi Sipahi Sokakta dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası 3 katlı binanın önündeki istinat duvarı yana doğru devrildi. İhbar ile olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi tamamlandıktan sonra 3 katı binanın tahliye edileceği bilgisi öğrenildi.

YAĞDIKÇA BİNA GİDİYOR

Olayı gören Efe Öztürk, 'Ben içeride oturuyordum. Birden bam diye bir ses duydum. Dışarı çıktım duvar çökmüştü. İki dakika sonra da arkamdaki duvar çöktü. Sonra ekipleri aradım geldiler. Baktılar evi incelediler, sonra binayı tahliye ettiler. Binanın altında çukur oluştu. Kolonlar falan baya gitti toprak kaydığı için. Yağdıkça hala gitmeye devam ediyor. Bina 3 katlı olduğu için çok sıkıntılı, onun için tahliye kararı verdiler' açıklamasında bulundu.

Komşu Bahtiyar Genç ise 'Biz evde oturuyorduk. Birden ses duyduk. Polisler geldi. Bizim binada hasar yok ama bahçe duvarında hasar var. Binanın tahliye edileceğini duyduk' dedi.