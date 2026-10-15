Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 11 Eylül 2025’te meydana gelen kadın cinayetine ilişkin davada karar çıktı. İki çocuk annesi Hanım Biçer’i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 33 yaşındaki eski eşi Hızır Çelik, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi.

Hanım Biçer’i Eşarpla Boğarak Öldürdü

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi’ndeki üç katlı bir apartmanın giriş katında yaşandı. Olaydan yaklaşık bir hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile birlikte eve gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik’in, Biçer’i eşarpla boğduğu ve ardından yüzünü yastıkla kapattığı belirtildi. Evden yaklaşık üç saat sonra ayrılan Çelik, olaydan yaklaşık 16 saat sonra Hanım Biçer’in kardeşini arayarak cinayeti işlediğini söyledi ve teslim olacağını belirtti.

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, Hanım Biçer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli Hızır Çelik ise Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu ve çıkarıldığı işlemlerin ardından tutuklandı.

Eve Giriş ve Çıkışları Kameraya Yansıdı

Hanım Biçer ile Hızır Çelik’in olay günü siteye birlikte girdikleri, Biçer’in kapıyı açmasının ardından eve geçtikleri ve bir süre sonra Çelik’in evden tek başına ayrıldığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Soruşturma kapsamında sanık hakkında “kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme” ve “kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık” suçlarından iddianame hazırlandı.

Sanık Suçlamaları Kabul Etmedi

Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hızır Çelik, müştekiler Resul Biçer ve Recep Biçer ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan Çelik, cinayet işlemediğini öne sürerek boşanma sonrasında yaşadığı sorunlardan ve çocuklarını korumaya çalıştığından bahsetti. Sanık, öldürme niyeti olsaydı bunu daha önce gerçekleştirebileceğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda Hızır Çelik’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında herhangi bir ceza indirimi uygulanmadı.

“Vicdanımız Rahatladı”

Kararın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt, mahkemenin haksız tahrik indirimi uygulamadan karar vermesine dikkat çekti.

Kararın benzer cinayet davalarında da örnek alınmasını istediklerini belirten Kurt, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatarak, “Her ne kadar ölen geri gelmese de vicdanımız rahatladı” ifadelerini kullandı.