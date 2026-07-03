Stand-up gösterisi "Ölü Deniz" kapsamında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Göktaş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamaları yöneltildi.

Geceyi emniyette geçiren Göktaş, savcılık ifadesi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye önünde çok sayıda vatandaş, sanatçı, sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi destek amacıyla toplandı. Güvenlik önlemleri kapsamında bölgede polis yoğunluğu artırılırken, TOMA da hazır bekletildi.

Destek amacıyla adliye önünde bir araya gelen gruplar, yaptıkları açıklamalarda Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasını talep ederek ifade özgürlüğüne yönelik baskılara tepki gösterdi.

Savcılık, yaklaşık iki saat süren ifade işlemlerinin ardından Deniz Göktaş'ı "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, yapılan değerlendirmenin ardından Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına karar verdi. Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.