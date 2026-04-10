Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim Büro Amirliği ekiplerince, ilçede dün eş zamanlı kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmalarda; 195 bin 900 tütün doldurulmuş makaron, 86 bin 800 boş makaron, 49 kilo kıyılmış tütün, 1 sigara sarma makinesi, 3 cep telefonu ve 41 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A., Ö.B. ve İ.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan haklarında adli işlem yapılan 3 şüpheliden M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest kaldı.