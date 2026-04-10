Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı olan Sanver’in tutuklanmasının ardından, derneğin yönetimine kayyum atanacağı yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak konuyla ilgili farklı değerlendirmeler de dikkat çekiyor.

Sanver’in tutuklu bulunması nedeniyle görevini fiilen sürdüremediği öne sürülürken, dernek tüzüğünde belirtilen süre içinde genel kurulun toplanmaması gerekçesiyle üye Ali Rıza Aral tarafından hukuki süreç başlatıldı. Aral’ın, oluştuğu iddia edilen yönetim boşluğunun giderilmesi amacıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne kayyum atanması talebiyle başvurduğu ifade edildi.

Öte yandan, basında yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı savunuluyor. İddialara göre, dayanak olarak gösterilen tüzük maddesinin aslında “Büyük Üstatlık” makamının boşalması durumuna ilişkin olduğu, mevcut durumla doğrudan örtüşmediği belirtiliyor.

Ayrıca Remzi Sanver hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmadığı, yalnızca tutuklama tedbirinin uygulandığı vurgulanarak kayyum talebinin hukuki dayanağının tartışmalı olduğu dile getiriliyor.

Mahkemenin ise söz konusu başvuruyu değerlendirerek duruşmayı 20 Ekim 2026 tarihine ertelediği öğrenildi.

Masonlar kimdir, tarihçeleri nedir?

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği gibi yapılar, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan masonluk geleneğinin modern temsilcilerindendir. Masonluk, genel olarak bireyin ahlaki gelişimini, bilgiye ulaşmasını ve topluma faydalı bir insan olmasını hedefleyen bir düşünce ve kardeşlik sistemi olarak tanımlanır.

Tarihsel olarak masonluğun kökeni, Orta Çağ’daki taş ustaları loncalarına kadar uzandırılır. Zamanla bu yapı, mesleki bir örgütlenmeden çıkarak felsefi ve sembolik bir kardeşlik kurumuna dönüşmüştür. 18. yüzyılda özellikle Avrupa’da yaygınlaşan masonluk, aydınlanma düşüncesiyle birlikte gelişmiş ve farklı ülkelerde çeşitli obediyanslar (masonik yapılar) şeklinde örgütlenmiştir.

Günümüzde mason dernekleri, ülkelerin yasal çerçeveleri içinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olarak varlığını sürdürmekte olup, faaliyetleri genellikle üyeleriyle sınırlı ve belirli geleneksel kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.

Remzi Sanver kimdir?

Prof. Dr. Remzi Sanver, Türkiye’de akademik çalışmaları ve masonluk alanındaki görevleriyle tanınan bir isimdir. 7 Haziran 1970 tarihinde İstanbul’da doğan Sanver, eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyerine güçlü bir temel attı.

Akademik hayatına İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde başlayan Sanver, burada uzun yıllar öğretim üyeliği yaptı ve 2006 yılında profesör unvanını aldı. 2011–2015 yılları arasında aynı üniversitenin rektörlüğünü üstlendi. Çalışmaları özellikle oyun teorisi ve sosyal tercih teorisi gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. Ayrıca Fransa’da araştırmalarını sürdürdüğü ve uluslararası akademik çevrelerde de aktif olduğu bilinmektedir.

Sanver, akademik kariyerinin yanı sıra Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği bünyesinde önemli görevler üstlenmiş ve “Büyük Üstat” olarak görev yapmıştır. Bunun yanında bir dönem Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde yer alarak genel sekreterlik ve sözcülük görevlerini de yürütmüştür.

Son dönemde ise Remzi Sanver, “Can Holding” soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla kamuoyunun gündemine gelmiştir. Hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamakta olup, hukuki süreç devam etmektedir.

Son dönemde neden gündemde?

Remzi Sanver, kamuoyunda özellikle "Can Holding" soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla gündeme gelmiştir. Soruşturma, mali suç ve örgütsel yapılanma iddialarını içermektedir