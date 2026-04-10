Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet Emin Tunç (42), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ziyaret ile Kocalar mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Mehmet Emin Tunç'un kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, yol kenarına devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Tunç'un cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)