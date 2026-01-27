Olay, dün Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

5 Kişi Yaralandı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Silahlı çatışmada Suud Çeçen (56) ile birlikte A.Ç. (54), S.Ç. (24), D.Ç. (52) ve M.A. (30) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Suud Çeçen, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Silahlı kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cenaze Elmalı Mahallesi’nde Defnedildi

Hayatını kaybeden Suud Çeçen’in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Çeçen, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Elmalı Mahallesi’nde yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.