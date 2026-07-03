NBA, maçların temposunu artırmayı amaçlayan yeni serbest atış kuralını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, normal şartlarda bir, iki veya üç serbest atış gerektiren faullerde artık oyuncular yalnızca tek serbest atış kullanacak.

NBA'den yapılan açıklamada, kullanılacak tek serbest atışın, yerine geçtiği serbest atışların toplam puan değerini karşılayacağı belirtildi. Buna göre iki serbest atış gerektiren bir pozisyonda kullanılan tek atış isabetli olursa 2 sayı, üç serbest atış gerektiren bir pozisyonda ise 3 sayı kazandıracak.

Yeni Kural Daha Önce G Ligi'nde Uygulandı

NBA, söz konusu uygulamanın yeni olmadığını belirterek, kuralın 2019-2020 sezonundan bu yana NBA G Ligi'nde başarıyla uygulandığını açıkladı. Yeni sistemle birlikte serbest atışlar nedeniyle yaşanan oyun duraklamalarının azaltılması ve karşılaşmaların temposunun artırılması hedefleniyor.

Son İki Dakikada Eski Sistem Devam Edecek

Yeni serbest atış kuralı maçın tamamında uygulanmayacak. NBA'in açıklamasına göre, son çeyreğin son iki dakikasında ve uzatma periyotlarının tamamında mevcut serbest atış kuralları geçerliliğini koruyacak. Bu bölümlerde oyuncular, faulün niteliğine göre bir, iki veya üç serbest atış kullanmaya devam edecek.