Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Erbil Özdemir de hazır bulundu.

Karşılıklı plaket takdiminin yapıldığı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana da yer aldı.