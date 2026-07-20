ODTÜ’de düzenlenen mezuniyet töreninde, son günlerde hak talepleriyle gündemde olan özel sektör öğretmenlerine destek mesajı verildi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın yürüttüğü mücadeleye dikkat çekmek isteyen öğrenciler, mezuniyet alanında öğretmenlerin taleplerinin yer aldığı pankartlar taşıdı. Törende “Mücadele Dersini Öğretmenler Veriyor!” sloganı yükselirken, öğrenciler ve aileler de sloganlara eşlik etti.

Mezuniyet törenindeki destek, öğretmenlerin özlük hakları ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerinin üniversite öğrencileri tarafından da sahiplenildiğini ortaya koydu. Öğretmenlerin mücadelesine ilişkin mesajlar, tören alanında öğrenciler ve katılımcılar tarafından hep birlikte dile getirildi.