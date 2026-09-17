Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 17 Eylül 2026 tarihinde bir araya geldi. Toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Komite tarafından yapılan açıklamada, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.

"Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarında yapısal risk bulunmuyor"

Açıklamada, Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı ifade edildi. Sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı belirtilirken, yaşanan durumun geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu kaydedildi.

Komitenin, piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirdiği aktarıldı.

Likidite sıkışıklığına yönelik tedbirler alınacak

Kararlaştırılan tedbirlerin başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağı bildirildi. Açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle uygulamaya konulacağı belirtildi. Ayrıca piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edeceği ifade edildi.

Komite, vatandaşlara da yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, gelişmelerin Komite tarafından yakından takip edileceği ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği kaydedildi.