İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp, vatandaşları toplamda 11 milyon 317 bin TL dolandıran 11 şüpheliyi farklı şehirlerde izini sürerek tespit etti. Ekipler, Afyonkarahisar merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Kayseri, Muğla, Ordu, Diyarbakır, Sivas, Erzurum ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 11 şüpheli, operasyon kapsamında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA