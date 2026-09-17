ABD Dışişleri Bakanlığı ve Filistinli kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Washington yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin yönetimi yetkililerine yönelik vize yaptırımlarının kapsamını genişletti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak Filistin yönetiminin reform taahhütlerini yerine getirmemesi, 'terörü övmesi' ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Uluslararası Adalet Divanı üzerinden tek taraflı adımlarla İsrail-Filistin anlaşmazlığını uluslararası alana taşıma çabaları gösterildi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ YIL VİZE REDDİ

Aynı engel nedeniyle geçen yıl da New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılamayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, liderlere video mesaj yoluyla hitap etmek zorunda kalmıştı. BM Genel Kurulu'ndaki 193 üye ülkenin, Abbas'ın bu yılki görüşmelere de video konferans yöntemiyle katılıp katılamayacağını oylaması bekleniyor.

BM Genel Merkez Anlaşması uyarınca ev sahibi ABD'nin yabancı diplomatların BM karargahına erişimine izin vermesi gerekirken, Washington yönetimi güvenlik ve dış politika gerekçeleriyle vize reddi uygulayabileceğini savunuyor. Filistin Devleti, BM üyesi ülkelerin yaklaşık yüzde 75'i tarafından tanınırken; ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi arasında Filistin'i resmi olarak tanımayan tek ülke konumunda bulunuyor.