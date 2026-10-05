Yenimahalle Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü çalışanları, Halk Kafe'de kullanılacak masa ve sandalyeleri geri dönüştürülmüş malzemelerden hazırladı. Eskiyen ahşap mobilyalar çöpe gönderilmek yerine boyanarak yeniden kullanıma kazandırıldı.

Renkli tasarımlarla yenilenen masa ve sandalyelerle Halk Kafe'nin gençlerin ders çalışmanın yanı sıra dinlenip sosyalleşebileceği bir alan olması hedefleniyor.

Birçok hizmet aynı çatı altında olacak

Modern bir anlayışla yenilenen Batıkent Ek Hizmet Binası'nın yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor. Binada Batıkent Yaşar Kemal Kütüphanesi'nin yanı sıra Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK), Kadın Dayanışma Merkezi, Adli Yardım Bürosu, sivil toplum kuruluşlarına ayrılan çalışma alanları ve belediyeye ait idari birimler yer alacak.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yeni hizmet binasının özellikle eğitim ve gençlere yönelik çalışmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Yaşar, kütüphanelere gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, yeni Yaşar Kemal Kütüphanesi'nin ders çalışan ve sınavlara hazırlanan gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlendiğini ifade etti.

YENİMEK'in de yeni merkezde daha modern ve güvenli bir ortamda hizmet vereceğini kaydeden Yaşar, eğitim yatırımlarının sürdürüleceğini vurguladı.

Başkan Yaşar, "Ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşmasının yolu eğitimi düzeltmekten ve düşünen, sorgulayan bir neslin yetişmesinden geçiyor" dedi.