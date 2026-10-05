Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 59 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 Ekim sabahı adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de bulunuyor.

Seçer'in adliyeye sevk edildiği süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Mersin'e geldi. Yavaş, ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Seçer'in ailesini evinde ziyaret etti

Yavaş, belediye ziyaretinin ardından Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Yavaş'a Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Yavaş, belediye başkanlarının soruşturulmasına karşı olmadıklarını ancak adli sürecin usulüne uygun yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Yavaş ayrıca, kendisine iletilen bilgiler çerçevesinde Seçer'in tutuklanmasını gerektirecek bir durum görmediğini söyledi. Bu değerlendirmeler Yavaş'ın soruşturma sürecine ilişkin görüşleri olarak kayda geçti.

59 şüpheli adliyeye sevk edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmanın adli süreci devam ediyor.