Kaza, saat 01.30 sıralarında Ordu-Samsun kara yolu Fatsa Liman Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Cavit Atılkan'ın kullandığı 28 ADN 109 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Cavit Atılkan ile beraberindeki Caner Yavan ağır yaralandı.
Cavit Atılkan kurtarılamadı
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cavit Atılkan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Caner Yavan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muhabir: Haber Merkezi