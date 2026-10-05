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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cavit Atılkan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Caner Yavan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada motosiklet sürücüsü Cavit Atılkan ile beraberindeki Caner Yavan ağır yaralandı.

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