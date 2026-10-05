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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Buradaki müdahalenin ardından 2 kişi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan E.K. ve M.S.K., Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mantarları yedikten kısa süre sonra rahatsızlanan 2 kişi için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kesiksu köyünde meydana geldi. E.K. (24) ve M.S.K. (35), topladıkları mantarları akşam yemeğinde yedi.

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