Batman'ın Gercüş ilçesinde topladıkları mantarları yiyen aynı aileden 2 kişi, kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kesiksu köyünde meydana geldi. E.K. (24) ve M.S.K. (35), topladıkları mantarları akşam yemeğinde yedi.

Mantarları yedikten sonra fenalaştılar

Mantarları yedikten kısa süre sonra rahatsızlanan 2 kişi için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

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İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan E.K. ve M.S.K., Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından 2 kişi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: Haber Merkezi