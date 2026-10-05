İşbirliği kapsamında Miles&Smiles üyeleri, Shop&Miles üzerinden biriktirdikleri milleri Pazarama Puan'a çevirebilecek. Kullanıcılar, dönüştürdükleri puanları Pazarama üzerinden gerçekleştirecekleri alışverişlerde ödeme aracı olarak kullanabilecek.

Mil bakiyesi alışverişte kullanılabilecek

Pazarama üyeleri, hesaplarındaki "Puanlarım" bölümünden dönüştürmek istedikleri mil miktarının karşılığında ne kadar Pazarama Puan elde edeceklerini işlem öncesinde görebilecek.

Dönüşüm işleminin tamamlanmasının ardından puanlar, kullanıcıların mevcut Pazarama Puan bakiyesine eklenecek. Alışveriş sırasında Pazarama Puan'ın yanı sıra kredi veya banka kartıyla da ödeme yapılabilecek.

"Kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyoruz"

Pazarama Genel Müdürü Mehmet Bülent Kutacun, işbirliğiyle Miles&Smiles üyelerine biriktirdikleri milleri Pazarama ekosisteminde değerlendirebilecekleri yeni bir alan sunduklarını belirtti.

Kutacun, e-ticareti yalnızca ürün alım satımının yapıldığı bir platform olarak görmediklerini, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduklarını ifade ederek, mil dönüşümünün ödeme süreçlerinde kullanıcılara daha fazla seçenek ve esneklik sağlayacağını kaydetti.

THY Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) Harun Baştürk ise Miles&Smiles üyelerinin millerini günlük yaşamlarında daha fazla alanda kullanabilmelerini amaçladıklarını belirtti.

Baştürk, Pazarama işbirliğiyle üyelerin millerini Shop&Miles üzerinden Pazarama Puan'a dönüştürerek geniş ürün yelpazesinden yararlanabileceğini, böylece millerin kullanım alanlarının genişletildiğini ifade etti.