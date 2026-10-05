olu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, hakkında açılan “nitelikli cinsel saldırı” ve “zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Özcan'ın üzerine atılı suçları işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut maddi delil bulunmadığı gerekçesiyle iki suçtan da beraat kararı verdi.

Tanju Özcan hakkında dava açılmıştı

Şubat ayında “icbar suretiyle irtikap” soruşturması kapsamında tutuklanan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, belediye personeli Öznur Ç.'nin şikayeti üzerine ayrıca dava açılmıştı.

Özcan, “nitelikli cinsel saldırı” ve “zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamaları kapsamında yargılanmaya başlamıştı.

Bu iki suçtan tutuklu yargılanan Özcan, haziran ayında görülen duruşmada tahliye edilmişti. Dava, tutuksuz olarak devam etti.

Duruşmaya SEGBİS ile katıldı

Tanju Özcan, Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, “icbar suretiyle irtikap” soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda Özcan'ın “nitelikli cinsel saldırı” ve “zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından beraatine karar verdi.

“İcbar suretiyle irtikap” soruşturmasında tutukluluğu sürüyor

Tanju Özcan'ın “icbar suretiyle irtikap” soruşturması kapsamında tutukluluğu ise devam ediyor.