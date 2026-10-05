Başkent Üniversitesi, Ankara'nın geçmişi ve bugününü konu alan konferans ve sergi programı düzenleyecek. Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜTAM) tarafından düzenlenecek programda Ankara'nın tarihsel gelişimi ele alınacak.

“Başkent Ankara'nın Dünü ve Bugünü” konuşulacak

“Başkent Ankara'nın Dünü ve Bugünü” başlıklı konferans, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 14.00'te Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Avni Akyol Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konferansta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş konuşmacı olarak yer alacak.

1922 yılı Ankara fotoğrafları sergilenecek

Program kapsamında ayrıca “1922 Yılı Ankara Fotoğrafları Sergisi” düzenlenecek. Galeri Sanat'ta gerçekleştirilecek sergide, Ankara'nın yaklaşık bir asır önceki görünümünü yansıtan fotoğraflar ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Etkinlik, Ankara'nın tarihsel ve kültürel geçmişine ilişkin bilgi edinmek isteyen katılımcılara açık olacak.

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