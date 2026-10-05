Ankara'da ekim ayının sonlarına doğru hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, uzun vadeli hava tahminlerinde kar yağışı ihtimali de gündeme geldi. Tahminlere göre başkentte ekim ayının ilk günleri yağışlı geçecek.
Hava sıcaklıklarının ayın ilerleyen günlerinde düşmesiyle birlikte özellikle kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği öngörülüyor.
Ankara'da sıcaklıklar düşecek
Uzun vadeli hava tahminlerine göre Ankara'da ekim ayının başlarında yağışlı hava etkili olacak. Ayın sonuna doğru ise sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor.
Tahminlerde 21 Ekim Çarşamba gecesi sıcaklığın -2 dereceye kadar gerileyebileceği ve kentte karla karışık yağmur görülebileceği öngörülüyor.
Yüksek kesimlerde kar ihtimali
Tahminlerde ayrıca 2 Ekim Cuma günü Ankara'nın bazı bölgelerinde hafif kar sağanakları görülebileceği, kar yağışının özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili olabileceği belirtiliyor.
Ancak söz konusu verilerin uzun vadeli hava tahmini olduğu ve gün yaklaştıkça tahminlerin değişebileceği unutulmamalı. Özellikle kar yağışının zamanı ve etkili olacağı bölgeler, güncel meteorolojik veriler doğrultusunda yeniden şekillenebilir.