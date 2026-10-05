Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 31,51 seviyesindeydi. Böylece yıllık enflasyonda eylül ayında düşüş kaydedildi.

Eylül verisi, özellikle emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar açısından da önem taşıyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verilerinin ardından yılın son üç ayındaki gerçekleşmeler de ocak ayında yapılacak artışların hesaplanmasında etkili olacak.