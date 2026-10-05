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Etkinlik kapsamında evcil hayvanlar için türlerine göre güzellik yarışması da düzenlendi. Hayvan sahipleri, evcil hayvanlarıyla birlikte yarışmaya katıldı.

Köpeklerin eğitim sırasında gerçekleştirdikleri uygulamalar katılımcılara gösterildi. Programda ayrıca çocuklara yönelik çeşitli gösteriler düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpekleri de etkinlik kapsamında gösteri gerçekleştirdi.

ABB Veteriner İşleri Daire Başkanlığı tarafından da VETBÜS aracılığıyla ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan hayvanların sağlık kontrolleri yapıldı.

Programda Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi eğitmenleri tarafından “Hayvanlarda Temel İlk Yardım Eğitimi” düzenlendi. Eğitime katılanlara program sonunda sertifika verildi.

Etkinlik kapsamında hayvan sağlığı ve bakımı konusunda bilgilendirme yapılırken, çeşitli gösteriler ve evcil hayvanlara yönelik yarışmalar gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda etkinlik düzenledi. Programa hayvanseverler, aileler ve evcil hayvan sahipleri katıldı.

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