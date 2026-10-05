Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda etkinlik düzenledi. Programa hayvanseverler, aileler ve evcil hayvan sahipleri katıldı.
Etkinlik kapsamında hayvan sağlığı ve bakımı konusunda bilgilendirme yapılırken, çeşitli gösteriler ve evcil hayvanlara yönelik yarışmalar gerçekleştirildi.
Hayvanlarda temel ilk yardım eğitimi verildi
Programda Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi eğitmenleri tarafından “Hayvanlarda Temel İlk Yardım Eğitimi”düzenlendi. Eğitime katılanlara program sonunda sertifika verildi.
ABB Veteriner İşleri Daire Başkanlığı tarafından da VETBÜS aracılığıyla ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan hayvanların sağlık kontrolleri yapıldı.
Arama kurtarma köpekleri gösteri yaptı
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpekleri de etkinlik kapsamında gösteri gerçekleştirdi.
Köpeklerin eğitim sırasında gerçekleştirdikleri uygulamalar katılımcılara gösterildi. Programda ayrıca çocuklara yönelik çeşitli gösteriler düzenlendi.
Evcil hayvanlar güzellik yarışmasına katıldı
Etkinlik kapsamında evcil hayvanlar için türlerine göre güzellik yarışması da düzenlendi. Hayvan sahipleri, evcil hayvanlarıyla birlikte yarışmaya katıldı.
Yarışmada dereceye giren hayvanların sahiplerine çeşitli ödüller verildi.