TBMM ‘de 28’inci dönemin 5. Yasama yılı mesaisi 6 Ekim Salı günü başlıyor. “Fon vurgunu” tartışmalarının gölgesinde açılacak. Meclis’te muhalefet partilerinin fon krizi ile ilgili araştırma önergelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.
ÖNCE GRUP TOPLATILARI
TBMM yeni yasama döneminde genel kurul çalışmalarına başlamadan önce partilerin grup toplantıları yapışacak.
Salı günü 10.30’da MHP Grup toplantısı, 11.30’da YENİ Parti, 12.00’de DEM ve 13.30’da da CHP Grup toplantısı yapılacak. Parti genel başkanları “Fon vurgunu” üzerinde görüşlerini açıklayacak.
Çarşamba günü ise sabah saat 09.30’da YENİ YOL Grup toplantısı, saat 10.230’da İYİ Parti Grup toplantısı saat 12.00’de da AKP grup toplantısı yapılacak.
AKP MECLİS ARAŞTIRMASINA KARŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, fon piyasasında yaşananların piyasanın belirli bir bölümünde ortaya çıktığını ve üstesinden geldiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz” dedi.
AKP’nin fon vurgunuyla ilgili muhalefetin istediği Meclis Araştırmasına karşı çıkıyor.