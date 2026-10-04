Havaların serinlemesiyle birlikte özellikle kabak, pırasa, ıspanak, karnabahar, brokoli ve kereviz gibi sebzeler mutfaklarda daha sık kullanılmaya başlıyor. Bu ürünlerle hazırlanan zeytinyağlılar, çorbalar ve fırın yemekleri ekim sofralarının öne çıkan seçenekleri arasında bulunuyor.

Ekim sofralarının vazgeçilmezleri

Ekim ayında sofralarda yerini alan sebzelerle birbirinden farklı yemekler hazırlanabiliyor. Kabak yemeği, pırasa yemeği, ıspanak, fırında karnabahar, brokoli yemeği ve kereviz sonbahar mutfağının öne çıkan seçenekleri arasında bulunuyor.

Serin havalarda sıcak bir çorba arayanlar için ise mercimek çorbası, tarhana çorbası, sebze çorbası ve balkabağı çorbası tercih edilebilecek alternatifler arasında yer alıyor.

Meyveler de tezgahlarda

Ekim ayında meyve seçenekleri de değişiyor. Nar, elma, armut, üzüm, mandalina, incir ve ayva sonbahar döneminin öne çıkan meyveleri arasında bulunuyor.

Özellikle nar ve ayva, sonbahar sofralarında hem tek başına hem de farklı tariflerde kullanılabiliyor. Ayva tatlısı ve çeşitli meyveli tatlılar da ekim ayında mutfaklarda daha fazla yer buluyor.

Ekim ayında ne pişirsem diyenlere

Sonbaharın serin günlerinde hem mevsime uygun hem de pratik bir sofra hazırlamak isteyenler için fırında sebze, kıymalı pırasa, zeytinyağlı kereviz, ıspanak yemeği, kabak yemeği ve fırında karnabahar öne çıkan seçenekler arasında.

Ekim ayı, yazdan kışa geçişin yaşandığı dönem olması nedeniyle mutfaklarda da geçiş ayı olarak dikkat çekiyor. Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler, sofralara hem çeşitlilik hem de sonbaharın kendine özgü lezzetlerini taşıyor.