Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil şarampole devrildi
Kaza, Seydişehir ilçesi Susuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.U. idaresindeki 34 NLE 79 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1'i çocuk 5 kişi yaralandı
Kazada otomobil sürücüsü H.U. ile R.U., E.U., S.U. ve çocukları Ö.F.U. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA