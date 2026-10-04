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Kazada otomobil sürücüsü H.U. ile R.U., E.U., S.U. ve çocukları Ö.F.U. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, Seydişehir ilçesi Susuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.U. idaresindeki 34 NLE 79 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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