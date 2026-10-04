Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 6 Ekim Salı günü çalışmalarına başlayacak. Haftanın gündeminde Türk Kızılay Kanunu Teklifi ve Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi bulunurken, TCMB Başkanı Fatih Karahan da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapacak.

Haftalık çalışmalarına 6 Ekim Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu, Türk Kızılay Kanunu Teklifi’ni görüşecek.

Teklifle, Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç milli cemiyetlerinden Türkiye’ye olağan veya olağanüstü hallerde gönderilen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması konusunda tek yetkili kuruluş olacak.

Teklif kapsamında ayrıca olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini yürütmek üzere görev alan personele nakdi tazminat ödenmesi öngörülüyor.

Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde yer alacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan Meclis’te sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 6 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum gerçekleştirecek.

Karahan’ın sunumunda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Yabancı dijital konaklama platformları da gündemde

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplanacak.

Meclis’te ayrıca salı ve çarşamba günleri, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.