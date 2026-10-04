BURSA’nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan, tartıştığı erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Mustafa B. (24) tarafından otomobilde bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından şüphelinin kendisine de zarar verdiği öğrenilirken, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ormanda tartışma çıktı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Karacabey ilçesine bağlı Güngörmez Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi.

İddiaya göre, Gökçe Alkan ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Mustafa B., otomobille geldikleri ormanda henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., yanındaki bıçakla Alkan’ın boğazını kesti.

Şüpheli mahalleye gidip yardım istedi

Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen Mustafa B.’nin, vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi.

Şüphelinin ayrıca bıçakla kendisine de zarar verdiği ve boynunda kesik oluştuğu öğrenildi.

Gökçe Alkan olay yerinde hayatını kaybetti

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Gökçe Alkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Alkan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli gözaltına alındı

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa B., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.