Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Wanda Nara, bu kez geçmişten gelen bir barışma haberiyle dikkatleri üzerine çekti. Nara, eski eşi ve üç oğlunun babası Maxi Lopez ile yıllar sonra yeniden iyi ilişkiler kurduklarını açıkladı.

Ünlü isim, López ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak altına yalnızca “Barıştık” notunu düştü. Kısa ancak dikkat çeken bu paylaşım, ikilinin geçmişte yaşadığı çalkantılı süreci yeniden gündeme taşıdı.

2008’de evlenmişlerdi

Wanda Nara ile eski futbolcu Maxi Lopez, 2008 yılında dünyaevine girmişti. Evlilikleri boyunca üç çocuk sahibi olan çiftin Valentino, Constantino ve Benedicto adında üç oğlu bulunuyor.

Bir dönem magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftin evliliği ise uzun sürmedi. İkili, 2013 yılında ayrılma kararı aldı.

Ayrılıkları olaylı olmuştu

Nara ile Lopez’in boşanma süreci, sadece evliliklerinin sona ermesiyle değil, karşılıklı sadakatsizlik suçlamalarıyla da gündeme gelmişti. Ayrılıklarının ardından yaşanan gelişmeler, ikilinin arasındaki gerilimin uzun süre devam etmesine sebep olmuştu.

Wanda Nara’nın daha sonra futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı ilişki de bu hikâyenin en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelmişti. Nara ve Icardi’nin ilişkisi, yıllar boyunca magazin gündeminin merkezinde yer aldı.

Aradan geçen yılların ardından ise Nara ile López cephesinde dikkat çeken bir değişim yaşandı. Üç çocuklarının ebeveynleri olarak yolları kesişmeye devam eden ikili, geçmişteki kırgınlıkları geride bıraktıklarını gösteren bir adım attı.

Wanda Nara’nın “Barıştık” paylaşımı, yıllar önce oldukça sancılı şekilde sona eren ilişkinin bugün geldiği noktayı gözler önüne serdi. İkilinin yeniden yakınlaşması, özellikle geçmişte yaşananlar düşünüldüğünde sosyal medyada da büyük ilgi gördü.