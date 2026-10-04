Türk futbolunda hakemlere yönelik soruşturmanın ardından MHK’de istifa geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Hakemler dosyası” soruşturması kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu, kurul başkanlığından ayrıldı.
Gündoğdu’nun istifa kararı avukatları aracılığıyla duyuruldu. Görevden ayrılmasına ilişkin dilekçenin Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulduğu bildirildi.
Soruşturmada Gündoğdu ile birlikte Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklanmıştı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Muhabir: Ayça Cicidurucu