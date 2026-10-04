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Soruşturmada Gündoğdu ile birlikte Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklanmıştı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Türk futbolunda hakemlere yönelik soruşturmanın ardından MHK’de istifa geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Hakemler dosyası” soruşturması kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu, kurul başkanlığından ayrıldı.

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