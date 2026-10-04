Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN), AR-GE Birimi tarafından hazırlanan “İnsani Yaşam Endeksi 2026” araştırmasının sonuçlarını Ankara’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Yardımcısı Halil Kutlar ile birlikte raporu gazetecilere açıkladı.

Çalışmada tek kişilik, iki kişilik ve iki yetişkin ile üç çocuktan oluşan beş kişilik hanelerin aylık yaşam maliyetleri ele alındı. Raporda, yalnızca barınma, gıda ve faturalar gibi zorunlu giderler değil; eğitim, sağlık, ulaşım, giyim, sosyal yaşam, tatil, beklenmedik harcamalar ve geleceğe yönelik güvence payı da hesaba katıldı.

TEK KİŞİ İÇİN 125 BİN, İKİ KİŞİLİK AİLE İÇİN 193 BİN 500 LİRA

TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, çalışmanın bir açlık ya da yoksulluk sınırı araştırması olmadığını belirterek, büyükşehir koşullarında bir kişinin borçlanmadan ve temel ihtiyaçlarından sürekli vazgeçmeden yaşayabilmesi için gerekli bütçeyi ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

Rapora göre tek başına yaşayan bir kişi için aylık insanca yaşam bütçesi 125 bin TL olarak hesaplandı. İki kişilik bir aile için bu rakam 193 bin 500 TL’ye yükselirken, iki yetişkin ve üç çocuktan oluşan beş kişilik bir ailenin aylık insanca yaşam bütçesi 377 bin TL olarak belirlendi.

Demirel, “Bir insanın yaşamını sadece kirasını ödemek, faturasını yatırmak ve karnını doyurmak üzerinden değerlendiremeyiz. İnsan sosyal bir varlıktır. Sağlıklı beslenmesi, ailesiyle vakit geçirmesi, sosyal hayata katılması, dinlenmesi, çocuğunun eğitimini karşılaması, beklenmedik bir gider karşısında borç aramaması ve geleceği için bir miktar güvence oluşturabilmesi gerekir” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.