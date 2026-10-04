Soma’da meydana gelen maden kazasının ardından iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu (İSAF) Genel Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, kazaların ardından yalnızca işletmelerdeki sorumluların değil, denetim ve idari süreçlerin tamamının sorgulanması gerektiğini belirterek MİSGEP kapsamında gerçekleştirilen saha ziyaretlerinin sonuçlarının açıklanmasını istedi. Ensari, hangi işletmelerde hangi risklerin tespit edildiğinin, bu risklerin giderilip giderilmediğinin ve alınan önlemlerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

“AYNI TAZİYE MESAJLARINI YAYINLAMAKTAN YORULDUK”

Soma’da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçileri anarak açıklamasına başlayan İSAF Genel Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, her kazanın ardından benzer açıklamaların yapılmasına rağmen iş cinayetlerinin devam ettiğine dikkat çekti.

Ensari, “Soma'da meydana gelen maden kazasında işçilerimizi kaybettik. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm madencilik camiasına başsağlığı diliyoruz. Ancak artık aynı cümleleri kurmaktan, aynı taziye mesajlarını yayınlamaktan ve birkaç gün sonra hiçbir şey olmamış gibi devam etmekten yorulduk” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de işçilerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini belirten Ensari, “Çünkü Türkiye'de işçiler ölmeye devam ediyor. Ve biz artık yalnızca kazaların nedenlerini değil, bu kazaların önlenememesinin sorumluluğunu konuşmak zorundayız” dedi.

“13 YILDA 1.267 MADEN İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ”

2013-2025 yılları arasında maden işkolunda 1.267 işçinin hayatını kaybettiğini belirten Ensari, tablonun münferit kazalarla açıklanamayacağını söyledi.

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