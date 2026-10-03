Ankara’da Kızılay Metro İstasyonu’nu kullanan yolcuları ilgilendiren geçici kapatma duyurusu yapıldı. EGO Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, istasyonun Sakarya çıkışında kanopi yapım çalışması gerçekleştirilecek.

Sakarya çıkışı 6-20 Ekim’de kapalı olacak

Çalışma nedeniyle Sakarya çıkışı, 6-20 Ekim tarihleri arasında yolcu giriş ve çıkışına kapalı tutulacak. Bu kapıyı kullanarak istasyona ulaşan veya metrodan çıkış yapan yolcuların, belirtilen tarihlerde alternatif giriş ve çıkış kapılarını tercih etmesi gerekecek.

EGO’nun duyurusunda, Sakarya çıkışını kullanacak yolculardan ulaşım planlarını geçici kapatma düzenlemesini dikkate alarak yapmaları istendi.