Netflix, Türkiye'deki kullanıcılarını ilgilendiren yeni fiyat tarifesini devreye aldı. Yapılan güncellemeyle üç abonelik seçeneğinde de dikkat çeken artış yaşandı.

NETFLIX'İN YENİ FİYATLARI

Yeni tarifeye göre Temel paket 189,99 TL'den 259,99 TL'ye yükseldi. Standart paket 289,99 TL'den 389,99 TL'ye, Premium paket ise 379,99 TL'den 499,99 TL'ye çıktı.

Böylece aylık artış Temel pakette 70 TL, Standart pakette 100 TL, Premium pakette ise 120 TL oldu. Oransal olarak en yüksek artış yaklaşık yüzde 36,8 ile Temel pakette gerçekleşti. Standart pakette artış yaklaşık yüzde 34,5, Premium pakette ise yüzde 31,6 olarak hesaplanıyor.

PREMIUM PAKETİN YILLIK MALİYETİ 6 BİN TL'YE YAKLAŞTI

Yeni fiyatların 12 ay boyunca değişmediği varsayıldığında Temel paketin yıllık maliyeti 3 bin 119,88 TL, Standart paketin 4 bin 679,88 TL, Premium paketin ise 5 bin 999,88 TL oluyor.

Netflix'in resmi Türkiye sayfasında Temel paketin 720p, Standart paketin 1080p, Premium paketin ise 4K+HDR görüntü kalitesi sunduğu belirtiliyor.