Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde fon piyasasında yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Eylül ayında ortaya çıkan gelişmelerin ardından ilgili kurulların toplandığını belirten Erdoğan, izlenecek yolun belirlendiğini ifade etti.

Erdoğan, süreçte iki önceliklerinin bulunduğunu söyledi: Türkiye ekonomisinin zarar görmesini önlemek ve haksız kazanç elde edenlerin adalet önünde hesap vermesini sağlamak.

FON KOORDİNASYON KURULU SÜRECİ YÖNETİYOR

Devlet Denetleme Kurulu, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, Fon Koordinasyon Kurulu’nun da süreci yönettiğini aktardı. Hak sahiplerinin korunması ve sorunun hızla çözülmesi için çalışıldığını vurguladı.

YATIRIMCILARA GÜVEN ÇAĞRISI

Fonlarda birikimi bulunanlara seslenen Erdoğan, “Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun” dedi. Türkiye ekonomisinin yaşanan sorunu aşabilecek kapasitede olduğunu belirten Erdoğan, sermaye piyasalarının süreçten güçlenerek çıkacağını söyledi.

Erdoğan, milletin malına el uzatanların yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağını belirterek ahlaksızlığa ve hukuksuzluğa göz yumulmayacağını vurguladı. Milletin kendilerine güvenmesini isteyen Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik güvenliğine yönelik sabotaj girişimlerinin sonuçsuz kalacağını ifade etti.