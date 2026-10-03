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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan Bahçeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çalışmaları yerinde takip eden Müslüm Mahallesi Muhtarı 50 yaşındaki Tuvan Bahçeci, toprağın altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Müslüm Mahallesi'nde Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince yürütülen su kanalı çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak çöktü.

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