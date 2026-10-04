Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na ait 660 dekarlık tarım arazisinin 119 dekarlık bölümünde mayıs ayında ekilen kırmızı pancarın hasadı eylül ayında yapıldı.

Üretim sürecinde 10 hükümlü görev alırken, tarım faaliyetlerinin hükümlülerin meslek edinmesi ve üretime katılmasına katkı sağladığı belirtildi.

Yaklaşık 600 ton ürün elde edilecek

Karaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Tarım İşkolu Atölye Şefi Fatih Uysal, kurum bünyesinde farklı iş kollarında üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü söyledi.

Kırmızı pancarın yaklaşık 4 aylık üretim sürecinin ardından hasat edildiğini belirten Uysal, “Toprağımızın bereketi, hükümlü arkadaşlarımızın çalışma ve gayretiyle devletimize böyle bir katkıda bulunduk. Yaklaşık 600 ton civarında kırmızı pancar üretimimiz olacak” dedi.

Uysal, tarım iş kolunda hükümlülerin talep ve yeteneklerinin dikkate alındığını ifade ederek, kırmızı pancar üretiminde 10 hükümlünün görev yaptığını kaydetti.

Gıda boyası üretiminde kullanılacak

Hasadı gerçekleştirilen kırmızı pancarın satışının yapılmasıyla gelir elde edilmesi planlanıyor. Üretilen pancarın ise gıda boyası üretiminde kullanılacağı belirtildi.