Kaza, Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı’nda meydana geldi.

İ.Y. yönetimindeki 06 AEC 846 plakalı otomobil, E.B.’nin kullandığı 71 ADS 560 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklette bulunan E.B., Z.N.B., Ü.B. ve B.N.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkollü sürücüye 350 bin lira ceza

Öte yandan otomobil sürücüsü İ.Y.’nin alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

İ.Y.’ye 350 bin lira idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.