Keçiören Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen “Kadına Dair Her Şey” programının bu haftaki konusu kadın ve aile oldu. “Değerlerimizin İzinde Kadın ve Aile” başlığıyla düzenlenen seminere mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Şehit Gülşah Güler Kadınlar Gün Evi’nde gerçekleştirilen programa, Keçiören Belediye Başkanı Başdanışmanı İlahiyatçı-Yazar Ayşe Sucu ev sahipliği yaptı. Programa AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Av. Arabulucu Merve Biberoğlu Erdoğan, Kamil Ocak Mahalle Muhtarı Kemal Kuşdoğan ve çok sayıda kadın katıldı.

Katılımcılar görüşlerini paylaştı

Seminerde kadın ve ailenin toplumdaki yeri, aile içi bağların güçlendirilmesi, toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve aile hayatında sağlıklı iletişimin önemi üzerinde duruldu.

Katılımcılar, ele alınan konularla ilgili soru, görüş ve düşüncelerini paylaşırken, başlıklar karşılıklı fikir alışverişiyle değerlendirildi.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen program, mahalle sakinlerinin aktif katılımıyla sona erdi.