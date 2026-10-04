Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda A.T., S.A. ve Z.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 518,32 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin 300 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
3 şüpheli tutuklandı
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA