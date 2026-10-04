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Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 518,32 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin 300 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda A.T., S.A. ve Z.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

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