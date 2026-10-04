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Süreçte Konya Büyükşehir Belediyesinden büyük destek gördüklerini ifade eden Demir, tesisin mimarlara, mimarlık bölümü öğrencilerine ve mesleğe ilgi duyan herkese hayırlı olmasını diledi.

Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Arif Demir, törene katılanlara teşekkür etti.

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş da Konya'nın tarihi mahallesi Sille'de mimarlar için tahsis edilmiş bir mekanı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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