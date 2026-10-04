Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracat rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, ihracatın yılbaşından bu yana yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve yıllıklandırılmış ihracatın 287,3 milyar dolarla en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

Erdoğan ihracat rakamlarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ihracat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, yılbaşından bu yana ihracatın yüzde 5,2 arttığını belirterek 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığını ifade etti. Eylül ayında ise 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ve bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracatı olduğunu kaydetti.

Yıllıklandırılmış ihracat 287,3 milyar dolara çıktı

Erdoğan, 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırıldığını belirterek yıllıklandırılmış ihracatın 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Paylaşımında bölgedeki savaş ve krizlere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi sürdürdüğünü belirtti. Erdoğan, yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı önceleyen bir anlayışla yeni başarılara imza atılacağını ifade etti.

Erdoğan'ın paylaşımının altında yer alan görselde ihracat verilerine ilişkin detaylar da yer aldı.