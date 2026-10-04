Adana ve Osmaniye’de art arda meydana gelen depremler bölgede endişeye neden olurken, gözler uzmanların değerlendirmelerine çevrildi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, peş peşe yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından açıklamalarda bulundu.

“Büyük deprem olmaz” değerlendirmesi

Üşümezsoy, bölgede çok sayıda fayın bulunduğuna dikkat çekerek hareketliliğin tek bir ana fay üzerinde yoğunlaşmadığını ifade etti. Bu nedenle bölgede sık sık deprem meydana gelebileceğini belirten Üşümezsoy, mevcut tabloya göre büyük momentli bir deprem beklemediğini söyledi.

“Küçük depremler devam edebilir”

Üşümezsoy, 6 Şubat depremlerinden bu yana bölgede çok sayıda sarsıntı yaşandığını belirterek, çevredeki hareketliliğin devam edebileceğine işaret etti. Ancak fayların geometrisi ve kırılabilecek yüzeyin büyüklüğü belirlenmeden daha ileri bir değerlendirme yapılamayacağını vurguladı.

Uzmanın açıklamaları, bölgede meydana gelen son depremlerin ardından “Daha büyük bir deprem olacak mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.