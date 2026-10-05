Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.
Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Mersin'deki belediyelere yönelik soruşturma
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Başsavcılık tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan 4 kişinin önceki operasyonda tutuklandığı belirtilmişti.
13 ihale ve doğrudan temin dosyası incelendi
Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespit edildiğiöne sürüldü.
İncelenen mal ve hizmet alımlarında Belediye Başkanı Vahap Seçer'in “olur”unun bulunduğunun belirlendiğikaydedildi.
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında ayrı soruşturma
Öte yandan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Tuncer hakkında, husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle “silahlı suç örgütü yöneticiliği” kapsamında soruşturma yürütüldüğü öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında silahlı saldırı düzenlendiği belirtilen yerler arasında Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı binası ile bir medya grubuna ait iş yerinin de bulunduğu aktarıldı.
Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturma kapsamında nasıl bir işlem uygulanacağı belirlenecek.