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Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturma kapsamında nasıl bir işlem uygulanacağı belirlenecek.

Soruşturma kapsamında silahlı saldırı düzenlendiği belirtilen yerler arasında Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı binası ile bir medya grubuna ait iş yerinin de bulunduğu aktarıldı.

Tuncer hakkında, husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle “silahlı suç örgütü yöneticiliği” kapsamında soruşturma yürütüldüğü öne sürüldü.

Öte yandan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

İncelenen mal ve hizmet alımlarında Belediye Başkanı Vahap Seçer'in “olur”unun bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

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Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespit edildiği öne sürüldü.

Başsavcılık tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan 4 kişinin önceki operasyonda tutuklandığı belirtilmişti.

Operasyonda Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

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