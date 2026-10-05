İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut sorununa yönelik iki kararnamenin mecliste reddedilmesinin ardından erken genel seçim kararı aldığını açıkladı. Sanchez, 29 Kasım'da yapılacak seçimlerle ilgili kararını Başbakanlık konutu Moncloa'da gerçekleştirdiği basına kapalı konuşmada duyurdu.

Sanchez, kararını hafta sonu boyunca partisinin önde gelen isimleriyle yaptığı görüşmelerin ardından aldığını belirtti. İspanya Kralı 6. Felipe ile de görüştüğünü aktaran Sanchez, Bakanlar Kurulunun olağanüstü toplanarak meclisin feshedilmesine ilişkin karar alacağını bildirdi.

Sanchez'den seçmenlere çağrı

İspanya Başbakanı, erken seçim sürecinde seçmenlerin ülkenin geleceğine ilişkin tercihlerini ortaya koyacağını vurguladı.

Sanchez, İspanyollara seslenerek, “Kendiniz ve çocuklarınız için ne gelecek istiyorsanız siz karar vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

Ülkenin geleceğine ilişkin değerlendirmesinde Sanchez, aşırı sağın yükselişi ile ilerici siyasetin güçlenmesi arasında bir tercih yapılacağını savundu. İspanya'nın sosyal adalet, barış, feminizm ve refah alanlarındaki yaklaşımını sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

“Benzeri görülmemiş krizlerle karşılaştık”

İktidarda bulundukları son 3,5 yılda savaşlar ve jeopolitik çalkantılar dahil çok sayıda krizle mücadele ettiklerini belirten Sanchez, siyasi değerlendirmesinde tiranlara, teknoloji sektöründeki oligarklara ve soykırımcı rejimlere karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Anketlerde PP ve Vox ittifakı gündemde

İspanya'da 2018'den bu yana başbakanlık görevini yürüten Sanchez, 23 Temmuz 2023'teki genel seçimin ardından liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile sol ittifak Sumar'ın desteğiyle Kasım 2023'te azınlık koalisyon hükümetini kurmuştu.

Ülkede yayımlanan son anketlerde ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) önde gösterilirken, partinin aşırı sağcı Vox ile koalisyon kurabilecek bir çoğunluğa ulaşabileceği öne sürülüyor. 29 Kasım'da yapılması planlanan erken genel seçim, İspanya'da iktidarın geleceğini belirleyecek.