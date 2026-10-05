Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan tartışmada bıçakla yaralanan kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.
Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ş. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine E.Ş. bıçakla yaralandı.
Yaralı, çevredekilerin yardımıyla otomobile bindirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. E.Ş.'nin hastanede tedavisine başlanırken, sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, yaralının hastaneye götürüldüğü otomobilde inceleme yaptı. Ekiplerin şüphelinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışması sürüyor.