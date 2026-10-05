Kızılay Metro’da hangi çıkışlar kapalı olacak? Tarihler belli oldu

Ankara’da aileler için yeni merkez: Ata Aile Etkinlik Merkezi açıldı

Bunlar da ilginizi çekebilir

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, yaralının hastaneye götürüldüğü otomobilde inceleme yaptı. Ekiplerin şüphelinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışması sürüyor.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ş. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine E.Ş. bıçakla yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan tartışmada bıçakla yaralanan kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.