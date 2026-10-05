Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin sürdürülmesi için ekim ayı sonuna kadar üçlü formatta teknik bir görüşme yapılmasını önerdiğini açıkladı.

Zelenskiy, Ukrayna'da temaslarda bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile başkent Kiev'de bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy: ABD üçlü teknik görüşme önerdi

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, Merz ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

ABD ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Zelenskiy, ABD'nin müzakere ekibiyle bir gün önce görüştüğünü söyledi.

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna ve Rusya ile temas halinde olduğunu ve ekim ayı sonuna kadar üçlü formatta teknik düzeyde bir toplantı yapılmasını önerdiğini belirtti.

Ukrayna ve Almanya arasında 8,5 milyar avroluk anlaşma

Almanya ile Ukrayna arasındaki savunma işbirliğine de değinen Zelenskiy, iki ülkenin ortak insansız hava aracı (İHA) üretimi yaptığını açıkladı.

Ukrayna'nın Almanya'dan daha fazla silah ve ekipman satın alacağını belirten Zelenskiy, Almanya'da İHA birimlerinin oluşturulması konusunda da ortak çalışmaların başladığını söyledi.

Zelenskiy, iki ülke arasında toplam değeri 8,5 milyar avroyu aşan 15 farklı anlaşma ve belge bulunduğunu ifade etti.

Almanya'nın Ukrayna'ya sağlayacağı askeri desteğe ilişkin de bilgi veren Zelenskiy, Berlin yönetiminin 1 milyar 300 milyon avrodan fazla askeri destek sağlayacağını kaydetti.