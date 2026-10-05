Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Alacaşar köyünde, kilitli parke taşı yüklü traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, köydeki rampada meydana geldi. M.G. yönetimindeki 50 LA 168 plakalı traktör, yüklü römorkuyla rampayı çıkmaya çalışırken geriye doğru kaçtı. Bu sırada makaslayan römork devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada römorkta bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA