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İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada römorkta bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, köydeki rampada meydana geldi. M.G. yönetimindeki 50 LA 168 plakalı traktör, yüklü römorkuyla rampayı çıkmaya çalışırken geriye doğru kaçtı. Bu sırada makaslayan römork devrildi.

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